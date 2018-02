Man met glas in gezicht geslagen, verdachte duidelijk in beeld

NAALDWIJK - Een 22-jarige man uit het Westland houdt waarschijnlijk blijvend letsel over na een mishandeling in het uitgaansleven. Hij is met een glas in zijn gezicht geslagen in discotheek Off Piste in Naaldwijk. De verdachte is duidelijk in beeld gebracht door bewakingscamera’s.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 februari. Meer zaken zijn hier vinden.

Het slachtoffer is in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 februari samen met een aantal vrienden aan het stappen. Op een gegeven moment ziet hij dat één van zijn vrienden een woordenwisseling heeft met iemand uit een groep van 5 à 6 mannen. Hij weet niet waar het over gaat, maar krijgt wel het idee dat het uit de hand gaat lopen als er niet wordt ingegrepen.

Hij stapt op zijn vriend en de andere man af, zegt dat ze moeten ophouden en geeft ze allebei een duwtje naar achteren. Daarna gaat hij bier halen voor zichzelf en zijn vrienden. Op het moment dat hij bij de bar staat, draait hij zich even om. Er staat een man vlakbij hem, die hem ineens hard met een glas in zijn gezicht slaat.



Littekens

De 22-jarige man bloedt flink en wordt door een bewaker meegenomen naar een andere ruimte. Hij heeft meerdere steekwonden opgelopen en de littekens in zijn gezicht blijven waarschijnlijk zijn hele leven te zien.

Het is niet duidelijk of de man die met het glas heeft geslagen, bij de groep hoort waar de vriend van het slachtoffer een woordenwisseling mee had. Daarom is de politie op zoek naar mensen die die nacht in de Off Piste waren. Mogelijk kunnen zij meer vertellen over de aanleiding.



Bewakingsbeelden

De verdachte is gefilmd door een bewakingscamera op het moment dat hij de Off Piste binnenkomt. Het is een man van 20 tot 25 jaar oud en 1.80 meter lang. Hij heeft een slank postuur, kort bruin haar en droeg die nacht een spijkerbroek en een donker T-shirt met een witte streep op de mouwen en kraag.

Hij is na het incident vertrokken met een theedoek om zijn linkerhand, omdat hij zelf ook gewond is geraakt door het glas. Omstanders hebben een flinke snee in zijn hand gezien. Dat is mensen in zijn omgeving wellicht opgevallen.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem