Straatrovers Gouda vallen slachtoffer aan met scherp voorwerp

GOUDA - Tijdens een straatroof op de Bloemendaalseweg in Gouda is het slachtoffer aangevallen met een scherp voorwerp. Hij is daarbij over zijn hele lichaam geraakt. De politie is op zoek naar de twee belagers en naar getuigen van de straatroof.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 februari. Meer zaken zijn hier vinden.

Het 23-jarige slachtoffer loopt op zaterdag 3 februari rond 03.15 over de Bloemendaalseweg. Hij komt vanuit Reeuwijk en gaat richting Gouda. Twee vrienden lopen een eindje voor hem uit. Als de man het Kikkerpad passeert, komen er vanuit dat pad plotseling twee mannen op hem af.

Ze gaan voor de man staan, bedreigen hem met een scherp voorwerp en eisen zijn spullen. Maar het slachtoffer heeft niets bij zich en dat zegt hij ook tegen zijn belagers. Dan ontstaat er een vechtpartij, waarbij de 23-jarige man over zijn hele lichaam wordt geraakt met het scherpe voorwerp.



Meerdere operaties

De vrienden van het slachtoffer schieten hem te hulp, maar ook zij worden bedreigd door de daders. Als die inzien dat er geen buit te halen valt, gaan ze er vandoor. Ze vluchten weg via het Kikkerpad. De 23-jarige man wordt door zijn vrienden naar het ziekenhuis gebracht en is daar meerdere keren geopereerd.

Er is weinig bekend over de twee daders. Het zijn twee licht getinte mannen, die allebei donkere kleding droegen. Waarschijnlijk zijn ze lopend gekomen en ook weer lopend vertrokken. De recherche is dringend op zoek naar getuigen van het incident en naar mensen die er meer over weten. Misschien hebben de daders er onderling of met anderen over gesproken.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem