Mannen werken samen om dure zonnebril te stelen

DEN HAAG - Een medewerkster van Sunglass Hut in Den Haag is alert als er drie mannen in de winkel komen. Ze lijken namelijk niet erg geïnteresseerd in een aankoop. Als ze ziet dat het alarm van één van de brillen is losgemaakt, stuurt ze de drie weg. Ze denkt dat ze een diefstal heeft voorkomen, maar dan blijkt dat het ze toch is gelukt om een dure zonnebril te stelen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 februari. Meer zaken zijn hier vinden.

De mannen slaan toe op woensdag 20 december in de winkel aan de Spuistraat in Den Haag. Hun werkwijze is vastgelegd op bewakingsbeeld. Ze houden de medewerkster bezig met vragen over een zonnebril, waardoor één van hen in een onbewaakt ogenblik een bril in zijn tas kan stoppen.



Herkent u de mannen?

