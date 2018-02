Politie Gouda zoekt eigenaren van sieraden

GOUDA - Na de aanhouding van vijf verdachten van woninginbraken heeft de politie bij huiszoekingen een grote hoeveelheid sieraden en andere spullen gevonden, die waarschijnlijk zijn gestolen bij de inbraken. Een deel is al terug bij de eigenaren, maar er is nog het nodige over. Herkent u iets als uw eigendom?

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 februari. Meer zaken zijn hier vinden.

Het onderzoeksteam Basta 2.0 van de politie in Gouda heeft onlangs vijf mannen aangehouden. Ze worden verdacht van tientallen woninginbraken. De hoofdverdachten zijn mannen van 20 en 21 jaar. Ze gingen regelmatig in wisselende samenstellingen met andere mannen op pad om in te breken. Ze pleegden per nacht meerdere woninginbraken door het hele land.

De inbrekers gingen brutaal te werk: ze kwamen zelfs tot in de slaapkamer van hun slachtoffers om naar geld en sieraden te zoeken. De verdachten staan in de Goudse top-60 en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Van alle sieraden die nog niet bij de eigenaren terug zijn, staan foto’s boven dit bericht. Neem contact op met de politie als er iets van u bij zit.



Herkent u de sieraden?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl