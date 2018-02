Twee oudere dames beroofd in Leiden, tas en rollator meegenomen

LEIDEN - Twee brutale straatroven in Leiden-Zuid: op Valentijnsdag zijn twee oudere dames beroofd. In één geval nam de dader een handtas mee, een paar uur later raakte een ander slachtoffer haar complete rollator kwijt. De politie kan nog niet zeggen of de diefstallen door dezelfde daders zijn gepleegd en is dringend op zoek naar getuigen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 februari. Meer zaken zijn hier vinden.

De eerste straatroof vindt plaats op woensdag 14 februari om 13.40 uur op de Vijf Meilaan. Een 93-jarige mevrouw loopt met haar rollator naar huis, als er plotseling een auto naast haar stopt. Er stapt een man uit en die vraagt haar de weg.

Terwijl de vrouw hem uitlegt hoe hij moet rijden, pakt hij plotseling haar handtas van haar rollator af. Daarin zit maar een kleine buit: een portemonnee met wat contant geld en twee televisiegidsen. De vrouw schrikt enorm en kan niet voorkomen dat hij er vandoor gaat met haar tas.



Auto over busbaan

De man stapt bij een handlanger in de auto en die rijdt weg over de Hoflandbrug richting Voorschoten. Dat is een busbaan waar je niet met de auto overheen mag. Daarom kan de kleine, oude auto zijn opgevallen. Hij is vermoedelijk paars of donkerblauw van kleur. Meld u bij de politie als u iets heeft gezien van de beroving op de Vijf Meilaan.

De man die de tas heeft gestolen, is volgens het slachtoffer blank, tussen de 35 en 40 jaar oud en 1.70 meter lang. Hij is slank, heeft een mager gezicht en kort bruin haar. Verder heeft ze helaas niet veel van hem gezien, en ook over de man die in de auto bleef zitten is niet meer bekend dan dat hij ook blank is.



Tweede beroving

Diezelfde woensdag om 17.40 uur wordt een 77-jarige dame het slachtoffer van een straatroof. Zij loopt met haar rollator over het Rietveldpad. Ze is net de speeltuin gepasseerd, als ze ineens in haar rug wordt geduwd. De vrouw kan niet overeind blijven en valt op de grond.

Er staat een man bij haar, die hard aan haar rollator trekt. De vrouw heeft niet de kracht om die vast te houden en ze moet toezien hoe de man wegrent met haar rollator. Ze krabbelt overeind en wordt gelukkig geholpen door een buurtbewoonster. Ook in dit geval is de buit klein: in de rollator zaten wat boodschappen en een portemonnee met wat kleingeld.



Signalement

De dader is een licht getinte man van 35 tot 40 jaar oud en 1.70 meter lang. Hij had donkere ogen en donker haar. Ook een vrij summier signalement dus ook van deze beroving op het Rietveldpad is de politie dringend op zoek naar getuigen.



Was u getuige of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem