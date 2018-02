Politie: 'Alle scenario's nog open in zaak Orlando'

DEN HAAG - Het is nog niet bekend hoe de Rotterdamse Orlando Boldewijn (17) om het leven is gekomen. 'Alle scenario's staan nog open', zegt een woordvoerder van de politie in Rotterdam dinsdag tegen RTV Rijnmond. Orlando werd maandagavond gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg.

De komende dagen wordt er sectie verricht op het lichaam van Orlando, op die manier hoopt de politie achter de doodsoorzaak te komen. Ook wil de politie iedereen spreken die mogelijk iets gezien heeft, of iets weet van de zaak: 'omdat we niet weten hoe hij in het water terecht is gekomen, of daar mensen bij betrokken waren', zegt de woordvoerder.

Orlando keerde op zondag 18 februari niet terug van een afspraakje. De volgende dag is er aangifte gedaan van zijn vermissing. Een week later deed de politie onderzoek op het water in Ypenburg naar aanleiding van 'specifieke informatie' die die dag was binnengekomen. Die avond werd zijn lichaam gevonden.



Herdenking

Maandagmiddag is er een herdenking in de cafetaria van theater de Vaillant in Den Haag. De herdenking zou eigenlijk op de plaats zijn waar Orlando is gevonden, maar omdat de politie hier nog bezig is met sporenonderzoek kan dat niet doorgaan. De herdenking is georganiseerd door leden van de LHBT-gemeenschap.

LEES OOK: Wat gebeurt er als iemand vermist is? Vier vragen