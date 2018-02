Deel huishoudelijke hulp kwijt: 'Wie doet nu mijn boodschappen?'

Coby Mansveld is boos over korting op hulp (Beeld: Omroep West)

DEN HAAG - 'De decentralisatie van ouderenzorg en jeugdhulp - de zogeheten WMO zorg - van het Rijk naar de gemeenten is een verbetering,' vinden de gemeenten in onze regio. Maar de ontvangers van die zorg zijn niet allemaal positief. Mensen in Den Haag die huishoudelijk hulp krijgen via de WMO beklagen zich over de beperking van die hulp.

Gemeenten zijn gematigd positief over de decentralisatie, blijkt uit een enquête die Omroep West hield onder alle regiogemeenten. Daarnaast deden we een oproep aan mensen om via ons meldpunt ervaringen in te sturen. Het aantal reacties was beperkt, maar de klachten die we kregen gingen vrijwel uitsluitend over de korting op de huishoudelijke hulp waar mensen in Den Haag mee te maken hebben. Ook een meldpunt van de FNV krijgt vooral hier klachten over.

Coby Mansveld ontdekte begin dit jaar bij toeval dat haar 5,5 uur huishoudelijke hulp was teruggebracht naar drie uur. 'Er was iemand bij me thuis geweest om de situatie op te nemen. Die vinkte alles aan op een formulier, net als de keer daarvoor, dus ik dacht dat ik hetzelfde aantal uren zou krijgen.'



Pluspakket

Dat valt tegen, zo blijkt later: 'Ik kreeg een brief waarin stond dat ik een Pluspakket heb voor de komende drie jaar, maar hoeveel uur dat is, stond er niet bij.' Het is de hulp die daar later achter komt. Als zij haar rooster krijgt, blijkt dat ze nog maar drie uur per week bij Mansveld staat ingeroosterd. 'Maar de gemeente en de thuiszorgorganisatie hebben dat niet tegen mij verteld', weet Mansveld zeker.

De Haagse is slecht ter been omdat ze artrose, suikerziekte, twee kunstknieën en een kunstheup heeft en herstellende is van een maagperforatie. Daarnaast heeft ze de mantelzorg voor haar man die voor de tweede keer herstellende is van kanker en die weinig meer kan vanwege de pijn.



Boodschappen

Mansveld protesteert bij de gemeente tegen de bezuiniging op haar hulp en krijgt een half uur 'terug'. 'Dat hebben ze bij meer mensen gedaan, weet ik. Iedereen die protesteert, krijgt een half uurtje terug.' Genoeg is dat niet. 'Mijn hulp kwam twee keer in de week, nu nog maar één keer. Dat betekent dat ze geen tijd meer heeft om de ramen te zemen en geen boodschappen meer kan doen.'

Vooral die boodschappen zijn een probleem, want zelf kan ze maar een klein beetje meenemen op haar scootmobiel. Toen Mansveld dit aankaartte bij haar consulent kreeg ze te horen dat ze dan maar de bezorgdienst van Albert Heijn moest laten komen. 'Maar die kan ik niet betalen.'



COPD-patiënt

Diane* is zwaar COPD-patiënt. Haar hulp werd jaren geleden al gekort naar drie uur en dit jaar heeft ze - voorafgaand aan haar herindicatie - al te horen gekregen dat ze nog maar negentig minuten zal krijgen. 'En dat terwijl ik alleen maar ouder word met een steeds slechtere gezondheid, dus eigenlijk juist meer hulp nodig heb.'

Diane heeft ook haar vertrouwde hulp na vijftien jaar zien vertrekken. Over de vervangers is ze niet tevreden: 'Nu heb ik een meisje dat vanuit de bijstand verplicht moest gaan werken in de thuiszorg, maar ze vindt het werk niet leuk en doet het alsof het een taakstraf is. Volkomen onverschillig en gevoelloos. Vroeger was ik blij als de thuiszorg kwam, nu slik ik extra kalmerende middelen.'



Advocaat

Ook Diane mag de hulp geen boodschappen meer laten doen. Ze kreeg te horen dat ze maar met Pic-Nic moest bellen. 'Maar die hebben een lange wachtlijst en een minimumbesteding van 25 euro. Dat is best veel voor minima. Ik ben vaak ziek en heb dan geen eten in huis en niemand om het te halen. Belachelijk!'

Coby en Diane laten zich inmiddels bijstaan door Kevin Wevers, een advocaat die gespecialiseerd is in het bijstaan van mensen met klachten over hun WMO-indicatie. Wevers zegt dat hij in Den Haag een kleine veertig mensen ondersteunt. Voor drie cliënten is hij naar de rechter gestapt om herziening van de indicatie te bewerkstelligen. Hij verwacht binnenkort nog tien zaken voor de rechtbank te kunnen brengen.



'Elke klacht één teveel'

Wethouder Karsten Klein (CDA) van gezondheidszorg ontkent dat het algemeen beleid is om mensen te korten op hun huishoudelijke hulp. 'We helpen iedereen die zorg nodig heeft. Daarvoor is structureel zes miljoen euro per jaar beschikbaar bovenop het rijksbudget. En de afgelopen collegeperiode hebben we daar elk jaar nog eens negen miljoen bijgedaan.'

'Elke klacht is er één teveel', zegt Klein. 'We nemen alle klachten serieus. Het aantal klachten in Den Haag is laag vergeleken met Amsterdam en Rotterdam en we bieden écht de juiste zorg aan. Het is moeilijk om op specifieke gevallen in te gaan, maar de WMO verplicht ons om te kijken naar wat mensen zelf kunnen en wat hun omgeving kan doen.'



Te gezond

Coby Mansveld denkt dat de vermindering van haar hulp te maken heeft met de inschatting van wat ze nog zelf kan. 'Ik zie er te gezond uit. Aan de buitenkant zie je niet dat ik van binnen hartstikke gammel ben, dat breekt me nu op.'

*De naam Diane is gefingeerd, haar echte naam is bij de redactie bekend. Ze wil anoniem blijven uit angst dat ze anders nog minder hulp krijgt.