Hotel in Noordwijk ontruimd na drukgolf Politie rond het hotel | Foto: Flashlight Fotografie

NOORDWIJK - Hotel De Raaf in Noordwijk is dinsdagmiddag kort ontruimd geweest. Volgens de brandweer was er een drukgolf ontstaan door een gasophoping in de keuken.

'Je kan het vergelijken met je eigen gasfornuis thuis', legt de woordvoerder uit. 'Als je het gas een tijdje aan laat staan en vervolgens de vlam maakt, voel je een soort drukgolf. Dat gebeurde ook in het hotel.' De woordvoerder benadrukt dat er geen explosie is geweest. Volgens de brandweer was er een gasophoping boven het systeemplafond in de keuken. 'Dat zorgde voor de drukgolf', zegt een woordvoerder.

Hotelkamers leeg De melding van de drukgolf kwam rond kwart voor twee binnen bij de brandweer. Op dat moment waren volgens de hotelmanager alle 41 hotelkamers leeg. 'De gasten genoten buiten van het mooie weer', zegt manager Sjoerd Martin. Er zijn geen gewonden gevallen. De schade valt mee. Het hotel is inmiddels weer open.