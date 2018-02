Deel dit artikel:











Auto belandt ondersteboven in water Boskoop: drie gewonden Auto te water in Boskoop (Foto: Politie)

BOSKOOP - Drie inzittenden van een auto zijn gewond geraakt nadat hun auto in het water belandde aan de Reijerskoop in Boskoop. De inzittenden zijn uit het voertuig geholpen door omstanders. Eén van de gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

De auto zou in het water zijn geraakt na een frontale botsing met een andere auto. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de kruising met Zuidwijk. De hulpdiensten rukten massaal uit na de melding van het ongeluk. Een traumahelikopter en het duikteam van de brandweer werden opgeroepen. Een helikopter maakte luchtfoto's in verband met het onderzoek.