Bloemen en kaarsen voor dood gevonden Orlando (17)

DEN HAAG - Vlakbij de plek waar Orlando Boldewijn (17) dood werd gevonden is dinsdagavond een bloemenzee ontstaan. De jongen werd maandagavond door de politie gevonden in het water bij het Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg.

De hele dag heeft de politie sporenonderzoek gedaan bij de plek waar de jongen werd aangetroffen. Hoe de jongen is omgekomen is nog onduidelijk. De politie zegt nog met 'alle scenario's' rekening te houden. Orlando was sinds 18 februari vermist.

Bij het Böttgerwater wilde de LHBT-gemeenschap een wake voor Orlando houden, maar dat is niet doorgegaan om het onderzoek van de politie niet in de weg te zitten. Daarop is besloten om in de cafetaria van Theater De Vaillant in Den Haag Orlando te herdenken en 'om samen te zijn en elkaar te steunen.'

