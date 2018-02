Vrouw verslaafd aan stelen: OM eist 1,5 jaar cel

DEN HAAG - Niets lijkt te helpen om Sandra C. (46) uit Den Haag van het dievenpad te brengen. De vrouw was vorig jaar nog niet vrij, of ze stal weer geld uit een woning. Het OM eist dan maar weer een celstraf van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen de vrouw.

Van de laatste vijftien jaar heeft Sandra C. er twaalf in de gevangenis doorgebracht vanwege diefstallen in zorgcentra en scholen. Door haar depressieve buien voelt ze een onbedwingbare neiging om steeds te gaan stelen. Vorig jaar juli was ze op verlof uit de gevangenis in Assen, toen ze er een woning binnensloop en er geld pikte.

Dinsdagmiddag moest de Haagse zich bij de rechtbank in Den Haag ook nog verantwoorden voor de diefstal van twee portemonnees uit zorgcentrum Sophieke in Wassenaar, vorig jaar november. Verder had ze uit een spreekkamer van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Voorburg nog een portemonnee met creditcard gestolen, en had er geld mee opgenomen.



Een triest verhaal

De reclassering heeft van alles geprobeerd met de vrouw, maar weet geen oplossing meer. 'Het is een heel triest verhaal', zegt de rechtbankvoorzitter dinsdag tijdens de zitting. 'Ik ben al jarenlang afgeschreven', reageert Sandra. De instanties hebben haar onvoldoende geholpen toen ze vorig jaar weer vrij kwam, vindt ze. 'De gevangenis voelt voor mij als thuis. Daarbuiten kan ik het niet alleen.' De strafeis van de officier van justitie noemt ze een 'klap in het gezicht'.

De officier van justitie reageert dat de Haagse vrouw de oorzaak van haar problemen bij haarzelf moet zoeken. 'Het is raar om hier de bal bij justitie te leggen. We hebben voldoende in u geïnvesteerd. U moet zelf aan de bak.'



Weg uit Den Haag

Ook de rechtbankvoorzitter vindt dat de vrouw het over een andere boeg moet gooien. 'Kom op, u heeft de leeftijd om ermee te stoppen', zegt de rechter over de diefstallen. 'U moet geen gekke dingen meer doen.' Sandra C. antwoordt dat ze in ieder geval weg wil uit Den Haag omdat ze er steeds de fout in gaat. Ze wil met haar nieuwe vriend een toekomst opbouwen in Limburg.

De uitspraak is over twee weken.