Dood gevonden Orlando (17) herdacht bij Theater De Vaillant

DEN HAAG - Bij Theater De Vaillant in Den Haag heeft de LHBTQ-gemeenschap dinsdagavond een herdenking gehouden voor de overleden Orlando. De 17-jarige jongen uit Rotterdam werd maandagavond dood aangetroffen in het water bij het Böttgerwater in Den Haag.

'We zijn met de LHBTQ-community bij elkaar gekomen omdat we vooral geschokeerd zijn door wat er met Orlando is gebeurd. En we hebben vooral behoefte aan steun, onder elkaar zijn om te praten over water is gebeurd en hoe we ons als gemeenschap sterker kunnen maken', zegt woordvoerder Fazle Shairmahomed tegen Omroep West.

Ook leeft de vraag waarom de politie 'laat heeft gereageerd'. 'Het heeft ruim een week geduurd voordat de politie begon met zoeken, terwijl er al aanwijzingen waren dat er iets mis was. We kenden ‘m niet persoonlijk, maar we voelen ons heel erg betrokken bij het verhaal', aldus Shairmahomed.



'Politie doet niet niks'

De politie liet eerder aan Omroep West weten dat ze niet specifiek over de zaak van Orlando in kunnen gaan, maar noemt over het algemeen de vermissing van een puber van 17 niet direct urgent. 'Zeker niet als iemand vrijwillig is vertrokken. Maar dat betekent niet dat de politie niets doet', legt Ed Kraszewski uit aan Omroep West.

Orlando verdween op 18 februari nadat hij via een datingapp een afspraak had gehad in Den Haag. Op de plek waar Orlando werd gevonden heeft de politie de hele dag sporenonderzoek gedaan. Ook zijn er kaarsen en bloemen neergelegd bij de vindplek. Woensdag en vrijdag zijn er herdenkingen op de school van Orlando, het Wolfert Tweetalig in Rotterdam.

