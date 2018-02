'Mijn moeder hoort hier tussen', Wim Stad baalt van Haagse Wall of Fame

ZOETERMEER - In een onstuimige periode na de Tweede Wereldoorlog haalde Xenia Stad-De Jong uit Zoetermeer goud op de Olympische Spelen van 1948 in London. Na de opening van de nieuwe Haagse Wall of Fame ontdekte haar zoon Wim Stad dat zij daar geen plekje op heeft. Hij is teleurgesteld: 'Mijn moeder hoort hier tussen'.

Update: De gemeente Den Haag heeft via Omroep West laten weten woensdag contact op te nemen met Wim Stad. Volgens de woordvoerder van de gemeente zijn er bewust sterren leeg gelaten voor dit soort gevallen.

De Zoetermeerse maakte deel uit van een estafetteploeg onder leiding van Fanny Blankers-Koen. Naast een gouden medaille in 1948 heeft Xenia ook een zilveren medaille gewonnen tijdens de Europese Kampioenschappen van 1950.

Xenia zou ook meedoen aan de Olympische Spelen van 1952, maar mocht door een valse start niet meedoen. 'Ze was al gekwalificeerd. Ze moest alleen nog even 100 meter uitlopen. Toen werd ze op de baan stilgezet, dat was een nare toestand'.



Wall of Fame

Na haar Olympische optredens bkeef Xenia actief in de Haagse atletiek. 'Ze is ook trainster geweest van de nationale ploeg', aldus Wim. 'Daarom vind ik het zo gek dat er niet aan haar is gedacht bij het maken van de Wall of Fame.'

Wim heeft de Sportcampus Zuiderpark benaderd met informatie over zijn moeder, maar tot nu toe nog niks gehoord. Hij hoopt dat zij alsnog op de Wall of Fame terecht kan komen.



Kattenkwaad

Als kleine jongen ging Wim vaak mee naar belangrijke wedstrijden. Dat was vooral in de tijd dat Xenia coach was. 'Ik moet toegeven dat ik niet de liefste knaap was. Iedere zondag waren er wedstrijden en vaak verveelde ik mij daar. Dan ging ik kattenkwaad uithalen.'

Dat liep soms een beetje uit de hand: 'Het was toen erg hip om als cowboy verkleed te gaan. We waren in Rotterdam voor het kampioenschap. En toen heb ik net voordat het startschot werd gegeven, mijn pistooltje laten afgaan. Toen gingen alle sporters al rennen.'