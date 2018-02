Deel dit artikel:











Verdachte mishandeling Naaldwijk meldt zich na Team West Foto: Omroep West

NAALDWIJK - Een 20-jarige man uit Wateringen heeft zich dinsdagavond bij de politie gemeld, nadat hij was te zien in het opsporingsprogramma Team West. Hij wordt verdacht van een mishandeling in discotheek Off Piste in Naaldwijk. Een 22-jarige man werd daar begin deze maand met een glas in zijn gezicht geslagen.

Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Een aantal littekens in zijn gezicht zijn waarschijnlijk blijvend. Voor de man kwam de mishandeling uit het niets. Hij had net een woordenwisseling tussen een vriend van hem en een andere man gesust, maar het is niet bekend of dat de aanleiding voor de mishandeling was. Op bewakingsbeelden was de verdachte duidelijk te zien op het moment dat hij in de nacht van 3 op 4 februari de Off Piste binnen kwam. Nadat de beelden dinsdag werden getoond in Team West, besloot hij om zich te melden bij het politiebureau in het Westland. Hij is aangehouden en wordt verhoord over de zaak.