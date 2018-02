Sluiting horecazaken Woodies en Lobbes in Gouda komt hard aan: 'Zestien mensen zijn hun baan kwijt'

Woodies aan de Zeugstraat in Gouda (Foto: GoogleMaps)

GOUDA - De beslissing van de Goudse burgemeester Milo Schoenmaker om de horecazaken Woodies en Lobbes te sluiten is hard aangekomen bij de eigenaar van de zaken. 'We hebben zestien mensen aan het werk. Die zijn hun baan kwijt. Ik ben mijn baan kwijt', zegt Ron Lugthart tegen Omroep West.

De burgemeester besloot de twee zaken te sluiten nadat er eind 2017 een ernstig geweldsincident heeft plaatsgevonden bij Woodies. Het was de tweede keer dat bij zo'n incident de medewerkers erbij betrokken waren. 'Er is nu gehandeld op basis van een politiereportage van dit incident', aldus de burgemeester. De exploitatievergunningen worden per 1 maart ingetrokken.

Dat de bedrijven hun vergunningen zouden verliezen kwam niet onverwacht. Na het eerste incident van 2016 kreeg Lugthart een waarschuwing. 'Als dit nu nog een keer gebeurd, waarbij personeelsleden betrokken zijn en er een groot incident is, dan gaan we echt over tot drastischere maatregelen', zei burgemeester Schoenmaker eerder.



Protest

De trouwe bezoekers van Woodies en Lobbes laten zich niet zomaar uit het veld slaan. Op Facebook is op de Woodies / Lobbes pagina woedend gereageerd op het nieuws. Er is zelfs een handtekeningenactie gestart om de zaken snel weer open te krijgen.

De Goudse burgemeester is niet onder de indruk van de handtekeningenactie. 'Als ik nu de vergunning intact zou laten omdat er een protest komt, zou dat betekenen dat ik nooit meer kan optreden als er iets bij de Woodies gebeurd. Die situatie wil ik echt niet inkomen.'