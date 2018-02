Zoektocht naar oplossing chaotische verkeerssituatie Grote Marktstraat

DEN HAAG - De Grote Marktstraat in Den Haag is druk, heel druk. Scooters, fietsers en voetgangers zitten elkaar regelmatig in de weg. Daardoor ervaren veel gebruikers de verkeerssituatie als onveilig. De Haagse Stadspartij organiseerde een avond met om te zoeken naar oplossingen voor de chaos en gevaarlijke situaties die er met grote regelmaat ontstaan.

Freek van Duuren, fietsondernemer heeft wel een oplossing: 'Ik ben jarenlang fietskoerier geweest en schoot altijd door de tunnel naar beneden even aanzetten en dan floep weer omhoog. Of wat dacht je van een roze fly-over zodat fietsers en voetgangers niets meer met elkaar te maken hebben, dat lijkt me wel wat', aldus van Duuren.

Een jonge vrouw op een fiets die komt aan racen en maar met moeite kan stoppen zegt: ‘Is 15 kilometer per uur het maximum? Dat wist ik helemaal niet. Maar nu ik het weet zal ik in het vervolg wat langzamer rijden. Want ik geef meteen toe, het is vaak levensgevaarlijk in de Grote Marktstraat. Ik zou er sowieso voor pleiten om de Grote Marktstraat af te sluiten en andere oplossingen te bedenken.'



'Grote Markstraat niet afsluiten voor fietsers'

Daar is Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij het niet mee eens. 'We zijn er niet voor om de Grote Marktstraat af te sluiten voor fietsers. Ik weet dat veel ondernemers dat tijdens de winkeluren wel graag willen maar wij zijn daar tegen want het is een belangrijke doorgaande route. Scooters weren lijkt ons wel goed,’ aldus van Vulpen.

De VVD maakte eerder bekend dat de partij het liefst alle fietsen uit de Grote Marktstraat ziet verdwijnen. Fietsers zouden gebruik moeten maken van de Gedempte Burgwal, die daarvoor speciaal zou moeten worden ingericht.