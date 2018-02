West Wekker: Orlando (17) herdacht en verdachte mishandeling Naaldwijk meldt zich na Team West

DEN HAAG - Goedemorgen! De werkweek is alweer halverwege! Met deze berichten ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio.

1. Dood gevonden Orlando (17) herdacht bij Theater De Vaillant

In Theater De Vaillant is de omgekomen 17-jarige Orlando Boldewijn herdacht. De Rotterdamer verdween 18 februari nadat hij een date had gehad in Den Haag. Zijn lichaam werd maandagavond gevonden bij het Böttgerwater in Den Haag. Vlakbij de plek waar Orlando werd gevonden zijn bloemen en kaarsen neergelegd.

2. Verdachte mishandeling Naaldwijk meldt zich na Team West

Een 20-jarige man uit Wateringen heeft zich gisteravond bij de politie gemeld, nadat hij te zien was in het opsporingsprogramma Team West. De man zou een 22-jarige man met glas in zijn gezicht hebben geslagen in discotheek Off Piste in Naaldwijk. Het slachtoffer raakte ernstig gewond.

3. Vrouw verslaafd aan stelen: OM eist 1,5 jaar cel

Niets lijkt te helpen om Sandra C. (46) uit Den Haag van het dievenpad te brengen. De vrouw was vorig jaar nog niet vrij, of ze stal weer geld uit een woning. Vanwege haar depressieve buien voelt ze een onbedwingbare neiging om steeds te gaan stelen.

4. 'Mijn moeder hoort hier tussen', Wim Stad baalt van Haagse Wall of Fame

In een onstuimige periode na de Tweede Wereldoorlog veroverde Xenia Stad-De Jong uit Zoetermeer goud op de Olympische Spelen van 1948 in Londen. Na de opening van de nieuwe Haagse Wall of Fame ontdekte haar zoon Wim Stad dat zij daar geen plekje heeft. Hij is teleurgesteld: 'Mijn moeder hoort hier tussen'. De gemeente heeft inmiddels laten weten vandaag contact op te nemen met Stad.

Weer

De afgelopen dagen was het al behoorlijk fris, maar vandaag is het nog een tikkie frisser. De temperatuur komt overdag uit op -2 graden. In de middag komt er wel meer zon.

Vanavond op TV West

Vluchtelingen waren - voordat ze hun land moesten ontvluchten - in hun thuisland werkzaam. Eenmaal in een nieuw land aangekomen, is het niet makkelijk om binnen hetzelfde vakgebied een baan te vinden. In de serie 'De Collega's' lopen deze mensen een dagje mee met een regiogenoot die hetzelfde beroep uitoefent. Deze week volgen we de 32-jarige Syriër Kotaiba Alkteit. In Syrië was Kotaiba advocaat.