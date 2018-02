Deel dit artikel:











Automobilist veroorzaakt ravage in Boskoop Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. (Foto: MediaTV)

BOSKOOP - Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag uit de bocht gevlogen en door twee bouwcontainers gereden in Boskoop.

Het ongeluk gebeurde op de Zuidkade, in de buurt van de Boomgaard. De bestuurder is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Volgens ooggetuigen vatte de auto na de crash meteen vlam. Hulpdiensten hebben het vuur geblust. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.