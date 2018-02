Deel dit artikel:











Automobilist veroorzaakt ravage in Boskoop, man (23) vastgezet Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. (Foto: MediaTV)

BOSKOOP - Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag uit de bocht gevlogen, een parkeerplaats opgeschoten en door twee bouwcontainers gereden in Boskoop. 'De schade is aanzienlijk', laat de politie weten.

Het ongeluk gebeurde op de Zuidkade, in de buurt van de Boomgaard. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, was er niemand meer in de auto. Korte tijd later werd in de buurt een 23-jarige man aangehouden. De politie denkt dat hij de bestuurder was. Hij is vastgezet. Volgens ooggetuigen vatte de auto na de crash meteen vlam. Hulpdiensten hebben het vuur geblust. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.