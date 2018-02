Thierry van Vugt woensdag te gast bij Muijs in de Morgen op Radio West

GOUDA - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en daarom ontvangt radiopresentator Bas Muijs de komende weken verschillende lijsttrekkers uit de regio in zijn programma Muijs in de Morgen. Woensdag is lijsttrekker Thierry van Vugt van D66 in Gouda aan de beurt.

Van Vugt (32) is sinds 2012 raadslid en werkt als bestuurlijk adviseur bij het ministerie van Economische Zaken. Als relatief nieuwe Gouwenaar - sinds 2008 woont hij in Korte Akkeren- kijkt hij naar eigen zeggen 'met een frisse blik' naar Gouda. 'Het is tijd voor verjonging en een innovatief geluid in de gemeenteraad', meent Van Vugt.

Hij ziet het als zijn missie om de creativiteit, denkkracht en de vaak andere, vernieuwende zienswijzen van jongeren terug te brengen in het Goudse politieke debat. 'Daarnaast vind ik het belangrijk dat de raad meer op hoofdlijnen gaat sturen, waardoor de zichtbaarheid in de stad en de interactie met de bewoners verbetert. Je vindt mij vaak in een van de vele café’s of restaurantjes die onze stad rijk is of in onze schouwburg. De gezellige en knusse binnenstad is volgens mij een unique selling point van Gouda dat we moeten koesteren.'



Lijsttrekkers

De komende weken komen meerdere lijsttrekkers langs in de ochtendsshow op Radio West. Maandag was het de beurt aan Pieter Grinwis (CU/ SGP Den Haag) en dinsdag was Ube Spaans (GroenLinks Westland) te gast bij Bas.