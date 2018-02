'Pas op voor gladheid', vertraging op de weg vanwege lichte sneeuw

DEN HAAG - Weggebruikers moeten woensdagochtend in onze regio rekening houden met vertraging vanwege gladheid door sneeuwval. Onder meer op de A4 bij Den Haag rijdt het verkeer wat langzamer.

'Sneeuwbuitjes trekken over en leveren hier en daar gladheid op', vertelt Jolanda van der Velden van de ANWB.

Omdat het voorjaarsvakantie is en het woensdag altijd wat minder druk is op de weg verwacht de ANWB geen ernstige hinder op de weg. Het KNMI heeft wel code geel afgegeven.



'Op de A4 bedraagt de vertraging zo'n vijf minuten', vertelt Van der Velden. 'Op de A12 naar Utrecht moet je rekening houden met een kwartier minuten vertraging vanaf Woerden. Vanwege een ongeluk werd daar een rijstrook afgesloten. Die is rond 7.15 uur weer vrijgegeven. Sindsdien lost de file geleidelijk op.'