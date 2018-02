Deel dit artikel:











'Waarom verpesten mensen het schaatsplezier voor anderen?', ijsbaan Zuiderpark vernield Vijfhonderd vierkante meter is beschadigd. (Foto: Facebook Zuiderpark)

DEN HAAG - De schaatsbaan in het Zuiderpark in Den Haag is dinsdagmiddag vernield. Op Facebook wordt aangegeven dat mensen van OmniGroen aanwezig waren om eventuele vandalen weg te houden, maar zijn zij weggegaan toen de situatie escaleerde. Wat er precies gebeurd is, is niet bekend.

De vernielingen zijn aangebracht over een gebied van naar schatting vijfhonderd vierkante meter. 'De conditie van het ijs was goed op weg', laten de organisatoren weten. 'Dus wie hier verantwoordelijk voor is, hartelijk dank. Dit ontneemt ons het plezier om iets te organiseren.' Volgens de gemeente Den Haag valt de schade aan de ijsbaan in het Zuiderpark mee. 'We hopen dat we donderdagochtend de baan zodanig kunnen prepareren dat hij eventueel open kan. Maar dit is nog niet zeker', meldt een woordvoerster van de gemeente.

Geen toezicht bij banen De gemeente zegt verder dat er alleen toezicht is bij de schaatsbanen in het Zuiderpark en Landgoed Ockenburgh als de banen officieel open zijn. 'Tot op heden zijn beide gemeentelijke banen dat nog niet. Er gaan op beide banen wel mensen op eigen risico de baan op. Zij verslechteren de ijsvloer hier en daar, gewoon door er te vroeg op te schaatsen.'