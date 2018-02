Strandconcert Golden Earring tijdens Live on the Beach op Scheveningen

DEN HAAG - De Haagse band Golden Earring geeft deze zomer een groot concert op het strand van Scheveningen. Dit maakte Cesar Zuiderwijk woensdagochtend bekend. Het strandconcert vindt plaats op donderdag 6 september, tijdens het evenement Live on the Beach.

Ook in 2016 tradt Golden Earring op tijdens Live on the Beach. Dat strandconcert was een groot succes. 'Voor ons blijft het Scheveningse strand een te gekke plek om te spelen', legt Zuiderwijk uit. 'De laatste keer in 2016 ging het dak eraf en het moet wel heel raar lopen als dat nu niet weer gaat gebeuren.'

Het is dit jaar 45 jaar geleden dat Golden Earring het nummer 'Radar Love' uitbracht. Eind augustus 1973 kwam dit nummer binnen in de Nederlandse Top 40 en het bereikte op 15 september 1973 de eerste plaats. Het nummer betekende de internationale doorbraak van de band. Radar Love werd ook een nummer één-hit in onder meer België, Duitsland en Engeland. In Amerika stond het nummer zelfs twintig weken in de Billboard Hot 100.



Anouk

Op vrijdag 7 september zal ook Anouk, de meest succesvolle rockzangeres van Nederland, op Scheveningen een strandconcert geven.

