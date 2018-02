Deel dit artikel:











John Goossens traint extra week mee met ADO Den Haag John Goossens traint mee met ADO | Foto: ADO Den Haag

DEN HAAG - Om een beter beeld van John Goossens te krijgen, traint de 29-jarige oud-Feyenoorder een extra week mee met ADO Den Haag. Goossens is sinds vorige week maandag op proef bij de Haagse club. Aanvankelijk zou eind vorige week bekeken worden of beide partijen met elkaar in zee zouden gaan.



Het nieuwe gezicht blijft nog een weekje langer meetrainen met de selectie van trainer Fons Groenendijk. Goossens is sinds november 2017 clubloos. Hij speelde tot die tijd voor het Amerikaanse Chicago Fire. Het nieuwe gezicht blijft nog een weekje langer meetrainen met de selectie van trainer Fons Groenendijk. Goossens is sinds november 2017 clubloos. Hij speelde tot die tijd voor het Amerikaanse Chicago Fire. Groenendijk liet vrijdag tijdens de persconferentie voor het duel tegen Ajax al een klein beetje doorschemeren dat een langere proefperiode een mogelijkheid was. 'Je ziet dat die jongen kan voetballen, hij heeft een goed linkerbeen. We moeten kijken hoe zich dat verder ontwikkelt.'

