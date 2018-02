Deel dit artikel:











Flinke toename van het aantal openstaande vacatures in Zuid-Holland De gemeente Den Haag creëerde vorig jaar 1000 STIPbanen | Foto: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - Het gaat goed met de economie en de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het aantal openstaande vacatures in onze regio. In de provincie Zuid-Holland stonden eind 2017 ruim 35 procent meer vacatures open dan in dezelfde periode in 2016. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal zijn er 45.300 openstaande vacatures in onze provincie. De meeste banen zijn te vinden in de commerciële dienstverlening (26.400). Op het gebied 'openbaar bestuur en persoonlijke dienstverlening' staan 12.300 functies open en in de sector nijverheid 6200. In de landbouw worden vierhonderd mensen gezocht. Tekst loopt door na Tweet.



Aan het eind van het vierde kwartaal van 2017 stonden er in heel Nederland in totaal 219.000 vacatures open, 34 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2016. Aan het eind van het vierde kwartaal van 2017 stonden er in heel Nederland in totaal 219.000 vacatures open, 34 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2016. LEES OOK: Economie op goede weg, maar nog veel werk te doen