Haags Bus Museum waarschijnlijk naar Pijnacker-Nootdorp

REGIO - Het Haags Bus Museum heeft uitzicht op een nieuw onderkomen in Pijnacker-Nootdorp. Wethouder Jaap van Staalduine(D66) heeft zich dinsdag positief uitgelaten over de komst van het museum naar zijn gemeente. Het museum mag zich onder de nieuwe naam Zuid-Hollands Bus Museum gaan vestigen aan de rand van de wijk Tolhek. Een bestemmingswijziging moet nieuwbouw mogelijk maken.

Daan Koning van het Haags Bus Museum zegt in Studio Haagsche Bluf dat 'het er goed uitziet' na de gesprekken met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 'Financiering is nog een punt', vervolgt hij. 'We hebben wel wat dingen berekend en een fasering bedacht waarin we beginnen met het museum te bouwen'. Op een later tijdstip kan er ook een werkplaats neergezet worden, zo wil het museum de kosten van de bouw spreiden.

Het Haags Bus Museum moest uitkijken naar een nieuwe plek, nadat de gemeente Den Haag de bruikleenovereenkomst voor het gebouw aan de Binckhorstlaan had opgezegd. Een deel van de tientallen historische bussen staat noodgedwongen opgeslagen in diverse depots.



Locatie was punt van discussie

De bewuste locatie in de wijk Tolhek is in het verleden nogal eens een punt van discussie geweest. Onderzoek wees onder meer op een verhoogd gezondheidsrisico voor mensen die onder hoogspanningslijnen wonen. Aan de rand ligt een opstijgpunt voor hoogspannigskabels. 'De gezondheidsrisico's gelden alleen voor mensen die onder een hoogspanningslijnen wonen. In een museum ben je niet elke dag', aldus wethouder Van Staalduine.

Daan Koning ziet de locatie wel zitten. 'We hebben een geweldige collectie bussen uit de hele regio en Pijnacker ligt midden in dat gebied'. Hij hoopt dat het nieuwe museum medio 2019 open gaat. 'Maar of dat realistisch is vind ik moeilijk om te zeggen', besluit Koning.

