Radio West verslaggeefster zoekt Ermgaard of Dijkmans zoet appeltjes!

DEN HAAG - Radio West verslaggeefster Mariet Overdiep wil dolgraag 'hete bliksem' maken maar kan de appels nergens vinden die in dit gerecht horen. Dus roept ze de hulp in van SuperDebby!

Hete bliksem is een echt Oud-Hollands gerecht. Als je grootouders eens op bezoek komen kun je die hier vast blij mee maken. Het is een stamppot dit bestaat uit aardappelen en appelen, en eventueel ook nog peren. Als alternatief kan er ook nog spek toegevoegd worden, of om van smaak te veranderen een keer stoofperen. Doordat er veel vocht uit het fruit tevoorschijn komt blijft de maaltijd erg lang heet, hier dankt het gerecht ook zijn naam aan.

De appels die in traditionele hete bliksem gebruikt worden zijn Ermgaard of Dijkmans zoet appeltjes. Beide zijn zeer oude appelsoorten die heel geschikt zijn om te stoven, maar lijken nergens meer te koop. Mariet: 'Ik heb overal gezocht, op de markt, bij de groentenboeren maar het is nog niet gelukt.'

Kun jij Mariet helpen? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl