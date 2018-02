Oud-bestuurders ROC Leiden niet persoonlijk aansprakelijk voor debacle nieuwbouw

LEIDEN - Oud-bestuurders en toezichthouders van ROC Leiden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor het financiële debacle bij de onderwijsinstelling. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland woensdag bepaald.

ROC Leiden, dat sinds een fusie met het ID College 'mboRijnland' heet, ging een paar jaar geleden bijna ten onder aan dure nieuwe gebouwen bij de stations Leiden Centraal (2013) en Lammenschans (2011). De mbo-instelling werd ruim 2,5 jaar geleden gered door een financiële bijdrage van 40 miljoen euro. Dit werd opgebracht door alle andere mbo-scholen samen.

In december 2015 concludeerde een onderzoekscommissie dat het bestuur van ROC Leiden bij de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen 'onverantwoord en verwijtbaar' heeft gehandeld. De commissie onder leiding van Pauline Meurs stelde ook dat bestuursleden uit de periode 2001 - 2011 mogelijk persoonlijk aansprakelijk zijn voor het debacle bij ROC Leiden. Voor nader onderzoek naar persoonlijk 'verwijtbaar handelen' door de toezichthouders, zag de comissie geen aanleiding. De bestuursleden hebben de dagelijkse leiding in handen, en de toezichthouders zien daarop toe.



Tijdgeest

Toenmalig minister Bussemaker (PvdA) van Onderwijs wilde dat ROC Leiden op basis van het rapport van de commissie-Meurs zou onderzoeken of de voormalig bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de geleden schade. In februari 2016 werd bekend dat de mbo-instelling daar gehoor aan geeft. ROC Leiden daagde voormalig collegevoorzitter Jacques van Gaal, collegelid Marieke Jas en dertien oud-toezichthouders, onder wie de voormalige Leidse wethouder Tjeerd van Rij. De mbo-instelling eiste in totaal 40 miljoen euro van de oud-bestuurders en toezichthouders.

'Voor aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders is vereist dat zij ernstig verwijtbaar hebben gehandeld', meldt de rechtbank Midden-Nederland. Volgens de rechtbank kan aan de bestuurders en toezichthouders 'geen ernstig verwijt' worden gemaakt. 'Van belang daarbij is dat het bouwproject paste in de geest van die tijd, waarbij mbo-instellingen werden gestimuleerd tot concurrentie en tot het ontwikkelen van leerwerkparken.'



Verbazing

ROC Leiden heeft de verwijten 'onvoldoende hard' gemaakt, aldus het vonnis. 'De rechtbank heeft ook haar verbazing uitgesproken over het feit dat ROC Leiden de toezichthouders heeft gedagvaard, ondanks de conclusie van de commissie-Meurs over hun rol.' Van Rij zei afgelopen oktober al tegen Omroep West dat de onderwijsinstelling zelf niet gelooft in de zaak tegen de oud-bestuurders en toezichthouders. 'Het lijkt erop dat de school niet echt in de zaak gelooft en alleen maar een rondje om de kerk maakt om de minister te plezieren.'

