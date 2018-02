Meerdere defecte trams zorgen voor vertraging op lijn 15

DEN HAAG - Problemen met meerdere Avenio trams zorgen voor vertraging op HTM-lijn 15. Tram 15 rijdt tussen Den Haag Centraal Station en halte Herenstraat in Rijswijk. HTM adviseert tram 1 en 19 te nemen tussen de Herenstraat en Ypenburg. Ook rijdt er een bus tussen de Herenstraat en Nootdorp.

Het begon allemaal bij de halte Laan van 's-Gravenmade waar een tram strandde met een defecte stroomafnemer. Een tweede Avenio werd aangekoppeld om de gestrande lijn 15 weg te slepen. Eenmaal op weg ging het mis, de andere tram hield er ook mee op.

Besloten werd een derde tram in te zetten. Deze reed vanaf de Haagweg op het andere spoor tegen de rijrichting in, maar op de Hoornbrug ging het fout. De bovenleiding daar is alleen geschikt voor één rijrichting. Opnieuw raakte een stroomafnemer defect.



Unimog

De trams zullen nu één voor één met een speciaal voertuig van HTM, de zogenoemde Unimog, worden weggesleept. Het is niet bekend hoe lang de verstoring van lijn 15 gaat duren. Door de defecte trams rijdt ook lijn 17 met vertraging.