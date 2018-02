'Ze heeft inderdaad een groot sportverleden', Xenia Stad krijgt haar ster bij Sportcampus Zuiderpark

DEN HAAG - Xenia Stad-De Jong uit Zoetermeer wordt toegevoegd aan de Haagse Wall of Fame bij Sportcampus Zuiderpark. Haar zoon Wim ontdekte kort geleden tot zijn teleurstelling dat zijn moeder nog niet is opgenomen in de lijst met Haagse sportcoryfeeën.

In 1948 veroverde Stad goud tijdens de Olympische Spelen in Londen. Ze maakte deel uit van de estafetteploeg onder leiding van de vermaarde Fanny Blankers-Koen. Ook tijdens de Europese kampioenschappen atletiek van 1950 was ze succesvol. Daar pakte ze zilver. 'Mijn moeder hoort tussen de sterren bij de Sportcampus', benadrukte zoon Wim Stad daarom.

De gemeente is dit met hem eens. 'Ze komt inderdaad in aanmerking. Ze is er bij onze archivaris doorheen geschoten omdat ze niet geboren of gestorven is in Den Haag, maar ze heeft inderdaad een groot sportverleden in het Haagse', laat een woordvoerster weten. 'Er wordt een nieuwe ster gemaakt en Wim Stad is gevraagd die zelf te komen plaatsen zodra die klaar is'.