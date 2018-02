Verkiezingsserie LalaLaak: ‘Geef je buurman een zoen’

DEN HAAG - 'Ik doe dit omdat ik het leuk vind, gewoon leuk.' Aan het woord is Hans Spliet, vrijwilliger bij Wijkbus Laak. Hij rijdt ouderen voor een klein bedrag naar familie, een bingo-middag of het ziekenhuis. Het zorgt ervoor dat mensen niet in een isolement raken. In deel drie van de verkiezingsserie LalaLaak rijden we een ochtend mee met Wijkbus Laak.

In stadsdeel Laak in Den Haag is de armoede groot. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat 27 procent van de bewoners moet rondkomen van een minimum loon. Tegelijkertijd is de politieke betrokkenheid laag: de opkomst tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar was 59 procent tegen een percentage van 77 procent in heel Den Haag.

Voor sommigen is het leven in Laak dus niet makkelijk, maar verschillende initiatieven in het stadsdeel proberen het wat aangenamer te maken. Wijkbus Laak is zo'n initiatief. Vrijwilligers rijden ouderen met een kleine beurs naar afspraken.



Hupsakee

Hans Spliet is gepensioneerd en een van de chauffeurs van de wijkbus. Hij doet dit vrijwilligerswerk al een paar jaar. 'Ik vind het gewoon leuk om die mensen te helpen en hupsakee ', zegt hij. 'Daar geniet ik van. En zo blijf ik nog een beetje bezig. Want als je thuis gaat zitten is het afgelopen mevrouw, neem dat maar van mij aan.'

Spliet brengt Margeeth deze ochtend naar de Koffiepot, een plek waar ze een paar uur met mensen kan praten en spelletjes kan doen. 'Het is daar heel leuk', vertelt Margreeth. 'Mijn man is overleden en ik ben slecht ter been. Ik kan dus niet met het openbaar vervoer en een gewone taxi is voor mij veel te duur.'



'Ik vertrouw op deze mensen'

Margreeth is blij met de vrijwilligers van de wijkbus. 'Als je verdrietig bent omdat je je man mist, dan sta je in de ochtend toch op om met de wijkbus mee te gaan. Zij maken mijn leven leuker, want het is gezellig in de bus met al die grapjes van de chauffeurs.' Ze heeft niet het gevoel dat de politiek haar leven kan verbeteren. 'Nee, ik vertrouw op hun, de vrijwilligers van de wijkbus.'

In de bus is politiek geen onderwerp, zegt Spliet. 'Soms gaat het er wel eens over en dan stoor ik mij aan de soms negatieve reacties van mensen. Maar ik heb van niemand last. En zij niet van mij. Mijn oproep is: laat iedereen in zijn waarde dan kom je het verste weg. En geef je buurman een zoen. Dat meen ik ook. En zeg eens gedag tegen elkaar op straat. Dat zijn kleine dingetjes maar daar begint het mee.'

Nog een paar weken en dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Omroep West duikt deze week in aanloop naar 21 maart onder in stadsdeel Laak. Het is een wijk met veel armoede en weinig betrokkenheid bij de politiek. Maar er zijn ook initiatieven die het leven in het stadsdeel makkelijker maken. Dit was deel drie van de verkiezingsserie LalaLaak.

