PvdA Den Haag: 'Maak einde aan onzekerheid over huishoudelijke hulp'

DEN HAAG - De PvdA in Den Haag wil dat er een einde komt aan de onzekerheid van mensen over hun huishoudelijke hulp. Volgens fractievoorzitter Martijn Balster krijgen mensen geen uren meer toegewezen, maar wordt ze alleen een resultaat beloofd, zoals een schoon huis. 'Dat is voor niemand goed', vindt Balster.

De voorman van de sociaal-democraten reageert op berichtgeving van Omroep West over de korting op de uren huishoudelijke hulp die mensen krijgen, waar enkele tientallen Hagenaars bezwaar tegen hebben gemaakt. In totaal krijgen 13.000 mensen in Den Haag huishoudelijke hulp van de gemeente.

'Waarvoor we al waarschuwden, wordt nu werkelijkheid: mensen krijgen onaangekondigd minder uren zorg. Daardoor blijven ze in onzekerheid achter. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn', zegt Balster, die vindt dat de huidige manier van uren toewijzen van tafel moet. Wethouder Klein zei eerder in een reactie dat iedereen in Den Haag de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

