Omroep West op verkiezingstour in Zuid-Holland

DEN HAAG - De Omroep West-verkiezingstour in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaat maandag van start. Verslaggever Mariët Overdiep brengt een bezoek aan tien gemeenten in de regio.

De verslaggever zal opvallende lokale verkiezingskandidaten ontmoeten en zij zal per gemeente achterhalen wat de inwoners het meeste bezighoudt. Zo blijft een mogelijke fusie tussen de gemeenten Wassenaar en Voorschoten niet onbesproken.

In Katwijk krijgt de verslaggever bezoek van de 20-jarige Dylan Savodji uit Rijnsburg. Hij is de lijststrekker van de christelijke partij Jezus Leeft. Deze partij doet voor de tweede keer een gooi naar een zetel in Katwijk.



Locaties

Wil je de verslaggever ontmoeten of pak je liever een presentje aan van ons promoteam? Bestudeer dan de onderstaande locaties:

5 maart vanaf 07.30 uur zijn we te vinden op het parkeerterrein aan de Damstraat in Leidschendam en vanaf 12.00 uur staan we bij het Kesslerpark in Rijswijk.

6 maart vanaf 07.30 uur staan we bij de Hefbrug in Waddinxveen en vanaf 10.00 uur kun je ons ontmoeten op het pontje in Schoonhoven.

7 maart vanaf 07.30 uur staan we op het Stadhoudersplein in Wassenaar en vanaf 10.00 zijn we aan de Leiseweg in Voorschoten.

8 maart vanaf 07.30 zijn we te vinden op de Endergeesterlaan in Oegstgeest en vanaf 10.00 uur op de Princestraat in Katwijk.

9 maart vanaf 07.30 uur is het station van Sassenheim aan de beurt en om 10.00 uur bezoeken wij Het Blokhuis in Lisse.

Benieuwd naar de onderwerpen? Luister dan de hele week de Radio West-programma’s Muijs in de Morgen en Studio Haagse Bluf op 89.3 FM.