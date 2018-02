Slechts één lokale partij in Leiden

LEIDEN - In Leiden doet slechts één lokale partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Partij Sleutelstad (PS) neemt het op 21 maart op tegen acht 'landelijke' partijen. Voor een stad met 124.000 inwoners is dit een opvallend lage score. Zo doen er in de vergelijkbare gemeenten Zoetermeer zeven en in Alphen aan den Rijn drie lokale lijsten mee aan de verkiezingen.

PS zet zich neer als dé partij voor het lokale belang. 'De lokale afdelingen van landelijke partijen hebben helemaal niets met gemeentepolitiek', aldus Anand Jitan van PS. Ze zeggen op te komen voor de lokale belangen, maar als het er echt om gaat dan gaan ze toch hun eigen weg.'

Vier jaar geleden, toen PS zonder succes een gooi deed naar een raadszetel, deden er in Leiden nog drie concurrerende lokale partijen mee: Leefbaar Leiden (LL), Stadspartij Leiden Ontzet (SLO) en de Partij van Tegenwoordig (PvT). In 2014 won LL één zetel en kwam de partij met twee raadsleden in de gemeenteraad. SLO verloor haar twee zetels en ook PvT wist de kiesdrempel niet te halen, waarna beide partijen verdwenen uit de Leidse politiek.





Schijndemocratie





PS denkt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden drie tot vijf zetels te halen. Volgens Jitan kan dit, omdat er in de Sleutelstad nu spraken van een schijndemocratie'. Zodoende is PS voorstander van een raadgevend stads- of wijk-referendum. Volgens de partij moet dit instrument de gemeentepolitiek democratischer maken. Hierover zegt Jitan : Als lokale partij willen wij echt naar de Leidenaren gaan luisteren.'

Lang leek het erop dat PS niet de enige lokale partij in Leiden zou zijn. Ook Leefbaar Leiden was van plan mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij van aanvoerder Daan Sloos is sinds 2000 een vaste waarde in de Leidse raadszaal. Begin dit jaar trok de 76-jarige Sloos zijn partij terug uit de verkiezingen. Een gebrek aan geschikte kandidaten en gezondheidsproblemen bij Sloos betekende het einde van achttien jaar Leefbaar Leiden.

