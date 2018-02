Flinke stijging van overlast door verwarde personen: Den Haag blijft koploper

DEN HAAG - De politie Eenheid Den Haag kreeg het afgelopen jaar bijna anderhalf keer zoveel meldingen van verwarde personen als in 2016. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Vorig jaar kreeg de Eenheid Den Haag 10.764 keer zo'n melding. Een jaar eerder was dat 7653.

De stad Den Haag is koploper in het gebied van de Eenheid Den Haag met 4633 meldingen het afgeopen jaar. Daarna volgen Leiden en Delft, met respectievelijk 885 en 831 meldingen. Ook in deze steden steeg het aantal meldingen. Alleen in Hillegom en Nieuwkoop daalde het aantal meldingen. Noordwijkerhout bleef met 41 meldingen precies gelijk.

Landelijk gezien behoort Eenheid Den Haag tot de koplopers. De Eenheid Oost-Nederland (die verantwoordelijk is voor de provincies Gelderland en Overijssel) kreeg meer meldingen in 2017, namelijk 13.806



'Stijging is zorgelijk'

Als het gaat over verwarde personen dan gaat het vaak om mensen met een psychische stoornis of een verslaving. Ook krijgt de politie te maken met mensen die dement zijn, een verstandelijke beperking hebben of een combinatie van meerdere aandoeningen.

De politie noemt de stijging 'zorgelijk', ook zien ze dat de ernst van de meldingen toeneemt. Politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg, verantwoordelijk voor personen met verward gedrag, vindt dat er nog te weinig gedaan wordt om te voorkomen dat mensen in de problemen komen.



'Betere hulp'

'Het hulpaanbod moet beter aansluiten bij de behoeften en moet goed toegankelijk zijn', volgens Aalbersberg. ‘Er moet echt fundamenteel iets veranderen.'

Volgens de politie kan aan de cijfers geen conclusie worden verbonden over het aantal verwarde personen dat voor overlast zorgt. Dat komt omdat dezelfde persoon kan zorgen voor meerdere registraties en bij één registratie kunnen ook meerdere personen betrokken zijn. Het RIVM doet nu onderzoek naar deze cijfers, om er achter te komen hoeveel personen voor deze hoeveelheid meldingen zorgt.