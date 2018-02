Deel dit artikel:











Huidige vorstperiode schrijft geschiedenis, kwik overdag min 5 IJskoud (foto: Johan Westra)

REGIO - Het is de laatste dag van de meteorologische winter en het is op 28 februari nog nooit zo koud geweest. Rond het middaguur was het in onze regio min 5 graden Celsius, meldt Omroep Westweerman Huub Mizee. 'En dat is koud!', vervolgt onze weerman.

De lage temperatuur heeft ook te maken met de krachtige oostenwind, waardoor de gevoelstemperatuur uitkomt op min 13. De huidige koude periode zal uitgroeien tot een officiële vorstperiode, meldt MeteoGroep. Dat is geen record, maar wel is het uniek dat ditmaal deze vorstperiode nauwelijks door winterse kou is voorafgegaan. Aangezien het ook de eerste twee dagen van maart blijft vriezen, zal deze periode, die op 23 februari begon, uitgroeien tot een officiële vorstperiode. In onze regio is het sowieso de koudste februaridag ooit sinds de metingen begonnen, weet Huub Mizee. Tot nu toe was 26 februari 1955 het koudst met een een temperatuur van min 1,8 graden Celsius.