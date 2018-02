Peiling: 'PvdE enige op islam geïnspireerde partij in Haagse raad na verkiezingen'

Een vrouw stemt in Nederland voor de presidentsverkiezingen in Turkije | Foto: ANP

DEN HAAG - Van de drie door de islam geïnspireerde partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag meedoen, maakt alleen de Partij van de Eenheid een kans op een zetel in de Haagse raad. De Islam Democraten zouden niet terugkeren. Ook Nida haalt slechts voldoende stemmen voor een halve zetel.

Dat blijkt uit een onderzoek van EtnoBarometer onder mensen die zich doorgaans moeilijk laten peilen: Nederlanders met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond.

Het beeld voor een deel overeen met overeen met twee eerdere peilingen van I&O Research in opdracht van de Haagse gemeenteraad. Daaruit bleek ook dat Partij van de Eenheid en Islam Democraten weer een kans maken op een plek in de raad. Alleen was daar het beeld dat die laatste partij een grotere kans heeft.



Nida doet voor eerst mee

Op dit moment heeft de Partij van de Eenheid nog twee zetels in de raad en de Islam Democraten een. Nida doet dit jaar voor de eerste keer mee met de gemeenteraadsverkiezingen.

Uit het onderzoek van EtnoBarometer blijkt dat vier op de tien Haagse respondenten van Turkse- of Marokkaanse afkomst aangeeft aan op de Partij van de Eenheid te stemmen als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn. Bijna een kwart geeft aan op de Islam Democraten te stemmen en bijna twee op de tien wil op NIDA gaan stemmen.



Op islam geïnspireerde partijen populairst

Partij van de Eenheid, Islam Democraten en Nida zijn verreweg het populairst bij de onderzochte groepen. Op de vierde plaats – maar wel op grote afstand – volgt de PvdA, direct gevolgd door D66. Daarna komen - weer op enige afstand - Haagse Stadspartij en GroenLinks.

De onderzoekers noemen het ‘opvallend’ dat een groot aantal respondenten in Den Haag aangeeft op DENK te gaan stemmen, terwijl die partij in Den Haag helemaal niet deelneemt aan de raadsverkiezingen.



Minder zetels in raad

Dat de huidige partijen minder zetels lijken te gaan krijgen in de raad, komt wellicht omdat Nida nu gaat meedoen. Daardoor raken de stemmen verspreid. Want de Haagse NIDA stemmen zijn afkomstig van Islam Democraten (33 procent), Partij van de Eenheid (14 procent) en kiezers die niet eerder hebben gestemd (19 procent).

Uit de peiling wordt ook duidelijk dat drie van de tien respondenten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond sterk is geïnteresseerd in de lokale politiek. Bijna de helft is matig geïnteresseerd en iets meer dan twee op de toen geeft aan niet geïnteresseerd te zijn in de lokale politiek. Marokkaanse Nederlanders zijn iets sterker geïnteresseerd (35 procent) in de lokale politiek dan Turkse Nederlanders (26 procent).

In 2014 heeft vier op de tien Haagse respondenten gestemd op de Islam Democraten, drie op de tien stemde op de Partij van de Eenheid.



Minder hoge opkomst

Het aantal mensen uit deze groep dat aangeeft weer te gaan stemmen is lager dan gemiddeld. Dertig procent van de respondenten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond geeft aan vrijwel zeker te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De helft twijfelt nog. Van de Marokkaanse Nederlanders zegt een derde te gaan stemmen, van de Turkse Nederlanders is dat slechts een vijfde.

Volgens de onderzoekers laten deze groepen zich moeilijk peilen omdat ze in mindere mate bereid zijn om aan onderzoek mee te doen, vanwege een lage interesse of laag vertrouwen in de Nederlandse politiek, culturele verschillen of praktische redenen zoals een taalbarrière.

