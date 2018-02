Deel dit artikel:











'Niks fusie met Leiden, Voorschoten moet met Zoeterwoude en Wassenaar' Het gemeentehuis van Voorschoten (Foto: Omroep West)

VOORSCHOTEN - In Voorschoten wordt veel gesproken over de toekomst van het dorp. Wat is het beste? Fuseren of zelfstandig blijven? Of alleen vergaande samenwerking? Niks is nog zeker, maar om duidelijkheid te krijgen is een onderzoek ingesteld naar de voor- en nadelen. Een burgerinitiatief wil daar niet op wachten, meldt mediapartner Unity.nu. De initiatiefnemers van het burgerinitiatief stellen een 'plan B' voor: gemeente Duivenvoorde.

'Je krijgt dan Voorschoten, Wassenaar, Leidschendam, Stompwijk en Zoeterwoude in één gemeente,' aldus initiatiefnemer Jos van Hoek. Volgens Van Hoek zorgt dit voor 'een groene buffer met voldoende kritische massa tussen de twee giganten Den Haag en Leiden.' Ook over de inhoud is al nagedacht. 'Laat in elk van deze (deel)gemeenten enkele ochtenden per week een loket beschikbaar zijn voor de burgers om terecht te kunnen voor sociale zaken, rijbewijzen, paspoorten en andere diverse aangiften, kortom de dagelijkse zaken. Alle grotere zaken kunnen dan ergens in de regio centraal worden behandeld. Expertise op één plek kan nooit kwaad,' aldus Van Hoek. Geen fusie nodig





Samenwerking met Leiden of Den Haag sluit Van Hoek overigens niet uit: 'Op deelgebieden, zoals brandweer, andere hulpdiensten, afvalverwerking enzovoorts kan nog steeds gezocht worden naar samenwerking. Daarvoor is een fusie niet nodig.' De initiatiefnemer hoopt dat de politieke partijen in Voorschoten zich uitspreken over dit idee. 'Het zou de politieke partijen sieren als zij ruimschoots vóór de komende verkiezingen een standpunt daarover kenbaar zouden maken,' besluit Van Hoek.