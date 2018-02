Deel dit artikel:











IN BEELD: Koning Winter levert prachtige plaatjes op

REGIO - Het is koud in ons land. Heel koud! Het weerhoudt fotografen er niet van naar buiten te gaan. Op de redactie van Omroep West komen veel winterfoto's binnen. Van schaatsende kinderen tot gesmolten ijs langs de wateren in de regio. Sommige foto's zijn zelfs zó mooi, dat we ze jullie niet willen onthouden.

Heb jij ook een mooie weerfoto gemaakt? Mail deze dan naar weer@omroepwest.nl. Of laat hem achter op onze Facebook-pagina. LEES OOK: Huidige vorstperiode schrijft geschiedenis: Kwik daalt tot min 5

Het ijs zit vastgevroren aan de stijger (foto: Johan Westra)

Opgehoopt ijs (foto: Theo Westra)

Het water is veranderd in ijs (foto: Ton Wesselius)

De wasverzachter op deze broek is bevroren (foto: Ab Donker)

IJs aan de kade het Braassemermeer in Roelofarendsveen (foto: Theo Westra)

IJskoud (foto: Johan Westra)

IJsvorming (foto: Carla Versteege)