Dierenambulance Alphen: geef zwanen geen brood

ALPHEN AAN DEN RIJN - 'Wij vragen mensen geen brood meer te geven aan zwanen.' Die oproep doet Dierenambulance Alphen aan den Rijn. De afgelopen weken zijn er vijf dode zwanen gevonden in Alphen aan den Rijn. Ondanks de goede bedoelingen, weten veel mensen niet dat brood gevaarlijk is voor de vogels.

'Te veel brood leidt tot het vervetten van de aderen', zegt Ginet Groep van de dierenambulance. 'Dat leidt tot een hartinfarct en uiteindelijk de dood.' Bij de vijf dode zwanen was de doodsoorzaak niet vast te stellen. Daarom werd besloten extra onderzoek te doen. 'Sectie leerde ons dat hart- en vaatproblemen tot de dood hebben geleid. En dat komt door te veel brood.'

Dierenambulance Alphen aan den Rijn begrijpt dat mensen zich van geen kwaad bewust zijn. Groep: 'We vragen de mensen geen brood meer te geven, maar even langs de dierenwinkel te gaan voor een zakje watervogelkorrels. Daar zitten de voedingsstoffen in die ze echt nodig hebben.'

