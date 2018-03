Geen uitbuiting van Khaled bij bedrijf in Honselersdijk, wel celstraffen voor voormalig medewerkers

HONSELERSDIJK - Het OM vindt dat er geen sprake was van uitbuiting van een Egyptische man bij een bloemenexportbedrijf in Honselersdijk, maar eist toch celstraffen tegen drie voormalige medewerkers van het bedrijf. Ze zouden zich wel schuldig hebben gemaakt aan illegale tewerkstelling van de vreemdeling.

Twee jaar geleden beschuldigde de man, Khaled, bij Omroep West het bedrijf in Honselersdijk van jarenlange uitbuiting. Hij zou tussen 2006 en 2012 bij de bloemenexporteur gewerkt hebben voor slechts 250 euro in de maand.

Hij werd bovendien onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest in een kamertje in het bedrijf, verklaarde hij. 'Ik leefde al die jaren op koekjes en melk, er werd niet voor me gekookt', vertelde hij toen.



'Uit naastenliefde geholpen'

Woensdag komen drie voormalige medewerkers van het bedrijf bij de Haagse rechtbank met een heel ander verhaal. De Egyptenaar had ze verteld over hun zieke zoontje, waarvan hij de medische behandeling niet kon betalen. 'Zoiets kun je niet zomaar wegschuiven', vertelt Dirk van D. (41) de rechters. Hij vond, 'uit naastenliefde', dat de Egyptenaar geholpen moest worden. Toenmalig directeur Ed van G. dacht er net zo over. 'Ik had medelijden met Khaled.' 'Ik liet me erg meeslepen door dat verhaal over het zieke kind', zegt Danny S. (47), die destijds ook bij het bloemenexportbedrijf werkte.

Volgens de verdachten ontving de Egyptische man bij de bloemenexporteur 'een gebruikelijk loon' van acht à negen euro per uur contant in zijn handje. Daarnaast kreeg hij de beschikking over de kamer in het bedrijf, met een televisie, douche, en een kookgelegenheid, zonder dat hij ervoor hoefde te betalen. Hij hield daardoor nog meer geld over voor zijn zieke zoontje.



Illegale arbeid

In 2012 kwam Khaled toch op straat te staan, omdat er geen werk meer was bij de bloemenexporteur. De man stapte naar de politie met een aangifte over uitbuiting, maar daarvan is volgens het OM geen sprake. De drie verdachten staan woensdag alleen voor de rechter omdat ze Khaled lieten werken terwijl ze wisten dat hij geen verblijfsvergunning had. Daarmee overtraden ze de wetten op illegale arbeid. Zij verschaften de man daarnaast ook illegaal verblijf. 'Ze hadden maling aan het hele systeem', meent de officier van justitie. Ze eist tegen de drie mannen celstraffen van negen maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Ed van G. zou bovendien, als voormalig directeur van het bloemenexportbedrijf, tienduizend euro boete moeten betalen.

Volgens de officier van justitie is het duidelijk dat de verdachten een vervalst paspoort regelden voor de Egyptenaar bij een Haagse uitzendbaas. Deze man hoort woensdag een celstraf van drie maanden, waarvan één voorwaardelijk, tegen zich eisen. Khaled eist tijdens de zitting 24 duizend euro van de drie verdachten, als vergoeding van zestien maanden achterstallig loon. Hij heeft bij een andere rechter nog een procedure lopen om ook over de andere maanden dat hij in Honselersdijk werkte, een vergoeding te krijgen.

Over twee weken doet de rechter uitspraak in deze zaak.

LEES OOK: Westlandse bloemenexporteur verdacht van uitbuiting, medewerker leefde in kast en at alleen koekjes