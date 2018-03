Buiten werken met een gevoelstemperatuur van -15: 'Mijn voeten zijn bevroren en mijn handen ook.'

REGIO - Wie buiten op straat loopt kan er niet omheen: het is koud, heel erg koud. Zo koud zelfs dat het KNMI voor morgen code geel afgeeft. Met een gevoelstemperatuur van -15 graden werken de meeste mensen liever binnen, maar sommigen kunnen niet anders. Van visverkoper tot hovenier, allemaal trotseren ze de kou.

'Mijn voeten zijn bevroren en mijn handen ook', vertelt een visverkoopster op de markt in Leiden. Toch heeft de vrouw zich er wel een beetje op voorbereid. 'Ik heb drie sjalen om, een thermolegging en dikke sokken aan, maar alsnog heb ik het koud.' De vrouw weet al wat ze gaat doen als ze weer naar binnen kan. 'Lekker met een dekentje en sloffen aan op de bank', lacht ze.

Andere straatverkopers in Leiden nemen ook maatregelen tegen de kou. Zo heeft een krantenverkoper drie broeken en drie truien aangedaan. 'Naast dubbele broeken en truien, heb ik ook nog twee paar handschoenen aan. Het moet wel goedkomen. Ik ga lekker verkopen vandaag'.



Koubestendig

Niet alleen op de markt bikkelen de verkopers gewoon door. Ook een aantal hoveniers in Voorschoten is met dit weer druk bezig. Zij hebben zo hun eigen manier om op temperatuur te blijven. 'Af en toe stampen we met onze voeten op de grond om onze tenen op te warmen en daarna slaan we met onze handen om ons heen.'

De krantenverkoper heeft nog wel een tip voor mensen die de komende dagen de kou in moeten en warm willen blijven. 'Probeer ieder uur even tien minuten in een warme ruimte te gaan staan, bijvoorbeeld een café of een winkel. Zo blijf je warm en houd je het langer vol.'

