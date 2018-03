Ontzettend veel pech voor reizigers op lijn 15: 'Het is een belabberde dag'

DEN HAAG - Een pechdag waarop helemaal niks goed gaat: de trams van lijn 15 hadden zo'n dag. Het begon woensdagochtend rond 9.00 uur met één defecte Avenio tram. Alle pogingen om die weg te krijgen mislukten. Toen tram 15 rond 17.00 uur eindelijk weer de gebruikelijke route ging rijden, ontspoorde de Unimog, een auto op tramwielen die de kapotte tram aan het slepen was op de fly-over bij de Laan van Hoornwijck.

'Dat er zoveel misgaat op één dag komt niet heel vaak voor,' vertelt Marijke Poppelier van de HTM. 'Het is ook voornamelijk voor de reizigers van tram 15 een hele belabberde dag.'

'We hebben natuurlijk wel vaker trams die kapot zijn, ze rijden nu eenmaal met elkaar zo'n 37.000 kilometer per dag,' zegt Poppelier, 'maar als er iets kapot gaat is het vaak weer snel opgelost. In dit geval lukt het gewoon niet vandaag. We doen ons uiterste best.'



Met man en macht

Volgens Poppelier is het niet duidelijk waardoor de Unimog is ontspoord. Ze laat weten dat er 'met man en macht wordt gewerkt om het voertuig weer op de rails te krijgen'.

Reizigers kunnen de bus nemen die is ingezet vanaf de Herenstraat in Rijswijk naar Nootdorp of tram 1 of tram 19 pakken. Hoe lang het nog gaat duren, durft Marijke Poppelier niet te zeggen: 'Het hang er sterk vanaf of ze dat voertuig snel op de rails kunnen krijgen. Als dat niet lukt moeten we zelfs misschien een kraan inschakelen.'

