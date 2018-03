Veertig jaar oude lunchroom Otten voor even weg uit het centrum van Den Haag

DEN HAAG - De gebakken uien, de hamburgers en braadworsten. En natuurlijk: de broodjes tartaar, rosbief en – terug van weggeweest - halfom (pekelvlees en lever). Iedereen die wel eens door het centrum van Den Haag heeft gewandeld, kent lunchroom Otten aan de Gedempte Gracht, schuin tegenover het stadhuis. Deze woensdag kunnen de klanten er voorlopig voor het laatst terecht voor koffie of broodje.

En dat is een raar idee, vindt ook Patrick Groenstege, eigenaar van de lunchroom. ‘Vijfendertig jaar werk ik hier. En dan morgen opeens niet meer. Maar ja, het biedt ook nieuwe kansen’.

Want Otten is gevestigd in een van de markante panden die grondig worden gerestaureerd. De – veelal – winkels en horecazaken aan het Spui en Gedempte Gracht zijn een bijzonder stukje van het Haagse centrum. Ze vormen het laatste stukje van de oorspronkelijke stad die is overgebleven. Er omheen staat allemaal nieuwbouw: de Markthof, de bioscoop, het Spuimarkt-complex en het stadhuis.



Monumentale gebouwen

De monumentale gebouwen zijn eigendom van de Stichting Levi Lassen, die het gebiedje graag opnieuw wil ontwikkelen. De panden aan de kant van het Spui worden daarom gerenoveerd en gerestaureerd. Aan de kant van de Gedempte Gracht en op het binnenterrein komt ook deels nieuwbouw.

De gemeente wilde de plannen alleen onder strenge voorwaarden goedkeuren. Want ‘het is het laatste stukje kleinschalige bebouwing in dit deel van de binnenstad’, staat in een nota over het gebied. ‘Het grootste deel van de panden hebben hun basis aan het einde van de zeventiende eeuw, dus ze zijn zo’n 350 jaar oud’, zegt wethouder Boudewijn Revis (VVD, binnenstad) in een toelichting.



Lelijk plekje

Toch wilde hij wel medewerking verlenen aan de renovatieplannen. ‘Veel delen van de Binnenstad zijn mooier geworden, maar dit stukje is toch echt zo langzamerhand een lelijk plekje geworden. En nu wordt het opgeknapt, waarbij we respect hebben voor de historische bouwstijl. Het wordt echt een prachtig stukje binnenstad.’

Otten moet vanwege de werkzaamheden voor twee jaar de deuren sluiten. De bezorgservice gaat in die periode wel gewoon door. De broodjes worden dan gesmeerd in een keuken, elders. Groenstege: ‘Ik sta hier al 35 jaar. Het is een heel mooi punt, zo in het centrum. Het zal wel even wennen worden, want straks sta ik tussen vier muren. De dag zal langer duren. Ik praat graag met mensen en dat mis je dan. Maar ja, die twee jaar is zo om. Denk ik.’

LEES OOK: Visrestaurant Simonis hoopt over twee weken weer open te kunnen