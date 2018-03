Herdenking op school Orlando: 'Een mooie jongen van binnen en van buiten.'

Deel dit artikel:











De herdenkingsruimte op de school van Orlando | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De school van Orlando heeft woensdag, ondanks de vakantie, speciaal de deuren geopend. Er is een herdenkingsruimte ingericht zodat de leerlingen een boodschap achter kunnen laten. De 17-jarige Orlando werd maandagavond dood gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg. Hij was vorige week zondag niet thuisgekomen na een afspraak.

Het Wolfert van Borselen is deze voorjaarsvakantie op woensdag- en vrijdagochtend open tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Sommige leerlingen schrijven een boodschap op, anderen leggen bloemen neer of zoeken troost bij elkaar. 'Iedereen is verdrietig, maar er wordt ook gelachen door de grappige dingen die worden opgehaald over Orlando. Ik hoor van veel leerlingen hoe aanstekelijk zijn lach was', vertelt Arnold Koot, directeur van het Wolfert. 'Het is denk ik goed voor ons allemaal om hier met elkaar bijeen te zijn.'

Een mooie jongen 'Ik vind het heel mooi hoe de school dit heeft aangepakt, voor alle leerlingen', vertelt Noah, één van de beste vriendinnen van Orlando. 'Maar het is natuurlijk ontzettend heftig. Het was een mooie jongen van binnen en van buiten.' Op school zijn er docenten beschikbaar om mee te praten, als leerlingen daar behoefte aan hebben. Voor volgende week is ook nazorg geregeld. Een groep van zo'n vijftig leerlingen uit de bovenbouw is momenteel op stage in het buitenland. Speciaal voor hen blijft de stilteruimte langer open, zodat ze na hun terugkeer ook afscheid kunnen nemen van Orlando. LEES OOK: Dood gevonden Orlando (17) herdacht bij Theater De Vaillant