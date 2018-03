Qmusic-dj Stephan Bouwman in tranen vanwege depressie: 'Ik voel me gewoon klote'

DEN HAAG - De in Den Haag geboren en getogen dj Stephan Bouwman van Qmusic heeft woensdagmiddag live op de radio openhartig gesproken over zijn depressieve gevoelens. 'Het gaat gewoon niet goed met me.'

'Er moet me even iets van het hart. Ik heb best lang getwijfeld of ik dit wel moet doen, maar ik heb beloofd altijd eerlijk te zijn op de radio', begint Stephan zijn verhaal met een gebroken stem. 'Het gaat gewoon niet goed met me.'

Volgens Stephan rust er nog een behoorlijk taboe op openhartig zijn over depressieve gevoelens. Dat is één van de redenen waarom hij zijn verhaal doet. 'Ik wil dit heel graag met je delen omdat jij ook altijd alles met mij deelt als je luistert', richt hij zich tot de luisteraars. 'Ik heb elke dag drie uur om radio te maken en ik voel me bijna verplicht om dit te delen, want er zijn heel veel mensen die zich dagelijks heel erg alleen voelen, net als ik. Ondanks dat je omringd bent door andere mensen.'



Stemmetje in het hoofd

De Qmusic-dj vertelt dat hij last heeft van een stemmetje in zijn hoofd. 'Ik voel me gewoon klote. Ik heb een stemmetje in mijn hoofd en dat stemmetje is de laatste dagen heel hard. Dat stemmetje zegt als ik in de spiegel kijk hoe lelijk ik ben en als ik iets doe dan vindt hij dat heel slecht, het kan eigenlijk nooit goed.'

Stephan staat op een wachtlijst voor professionele hulp, wat volgens hem laat zien hoeveel mensen er depressief zijn. 'Het is iets wat we elke dag weer een beetje wegzetten als gezever of gezeur of 'schouders eronder en het komt goed'. Dat komt het uiteindelijk ook wel, want je bent niet alleen, maar het is oke als het soms slecht is en het is goed om daarover te praten,' aldus Stephan.

