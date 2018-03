Eigenaar avondwinkel Sunny verjaagt overvallers met stok

DEN HAAG - De eigenaar van avondwinkel Sunny in Den Haag heeft twee overvallers met een stok zijn winkel uit gejaagd. Woensdag rond 22.00 uur kwamen twee mannen de winkel aan de Holtenstraat binnen en bedreigden de 43-jarige eigenaar met een wapen.

De twee schreeuwden tegen de eigenaar dat ze geld wilden, maar hij wist de alarmknop in te drukken en de overvallers de winkel uit te jagen, meldt de politie. Uiteindelijk vertrokken de twee gewapende mannen zonder buit.

De politie is op zoek naar twee verdachten met een normaal postuur van ongeveer 1.75 meter lang. Beide mannen droegen handschoenen en gezichtsbedekking. Een van hen droeg een donkerblauwe jas met een capuchon over zijn hoofd en een donkere spijkerbroek. De andere man doeg een zwarte jas en een blauwe spijkerbroek.

Het is niet de eerste keer dat de Haagse avondwinkel is overvallen. In 2012 was de winkel ook al doelwit. De dader van die overval richtte een vuurwapen op de eigenaar. De dader van die overval kon dezelfde avond nog aangehouden worden in zijn woning, ook in Den Haag.