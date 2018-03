Gevoelstemperatuur van -12 weerhoudt schaatsliefhebbers niet

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Ondanks de striemende oostenwind en een gevoelstemperatuur van -12 is het bomvol op de ondergespoten schaatsbaan van V.I.J.K (Vereniging IJssport Koudekerk). De schaatsers komen van heinde en verre om op de natuurijsbaan te schaatsen.

'We zijn blij dat we eindelijk weer kunnen schaatsen', zegt Martin van Bostelen van V.I.J.K. ‘Vorig jaar waren het drie ochtendjes en nu eindelijk weer eens een paar dagen, daar hebben we lang op moeten wachten.'

'Het is wel jammer dat we nog niet de hele baan kunnen opengooien, want zoals je ziet zijn er nog grote windwakken. Wanneer het zo door blijft vriezen verwacht ik wel dat we morgen beide banen kunnen opendoen.' Martin pakt een ijsboor en boort een gat in het ijs, pakt zijn centimeter en zegt tevreden: ’zeven centimeter dik, niet slecht, daar komt vannacht vast nog wel een centimetertje bij. De juiste dikte om morgen ook op dit stuk te schaatsen.'



Blote voeten

In het clubgebouw binden de schaatsliefhebbers de ijzers onder. En velen doen dat zonder sokken. ‘Dan sluiten je schaatsen perfect om je voeten,’ vertelt een vrouw. ‘Het is inderdaad snijdend koud', gaat ze verder, 'maar laagjes dragen is het toverwoord, dat is de manier om je te wapenen tegen de kou.'

