West Wekker: Politie waarschuwt voor ijspret en avondwinkel Sunny opnieuw overvallen

DEN HAAG - Een hele goedemorgen! Wrijf de slaap uit je ogen, ga lekker zitten en lees in onze West Wekker alles wat je weten moet. Zo ben je helemaal op de hoogte als je aan deze nieuwe dag begint.

1. De politie waarschuwt nadat een jongen door het ijs is gezakt: 'IJspret? Let extra goed op kinderen'

De politie roept ouders op om extra goed op hun kinderen te letten wanneer zij het ijs op willen. Woensdagmiddag zakte er op het Rakkersveld in Zoetermeer een jongetje door het ijs. Hij kon door omstanders snel weer op de kant worden geholpen en is zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

2. Avondwinkel Sunny in Den Haag is opnieuw overvallen

In Den Haag is woensdagavond avondwinkel Sunny overvallen aan de Holtenstraat. Iets na half elf 's avonds kwamen twee personen met bedekte gezichten de winkel in de Haagse wijk Morgenstond binnen. In 2012 was de winkel ook al doelwit.

3. Qmusic-dj Stephan Bouwman in tranen vanwege depressie: 'Ik voel me gewoon klote'

De in Den Haag geboren en getogen dj Stephan Bouwman van Qmusic heeft woensdagmiddag live op de radio openhartig gesproken over zijn depressieve gevoelens. 'Het gaat gewoon niet goed met me.'

4. Den Haag stelt gratis gele vuilniszakken beschikbaar tegen meeuwenoverlast

De gemeente Den Haag stelt weer gratis, extra stevige gele vuilniszakken beschikbaar tegen meeuwenoverlast. De vogels pikken de grijze vuilniszakken kapot en dat zorgt voor zwerfvuil. Vanaf 1 maart tot 1 september 2018 kunnen de gele vuilniszakken worden opgehaald bij diverse ophaalpunten.

5. Herdenking op school Orlando: 'Een mooie jongen van binnen en van buiten.'

De school van Orlando heeft woensdag, ondanks de vakantie, speciaal de deuren geopend. Er is een herdenkingsruimte ingericht zodat de leerlingen een boodschap achter kunnen laten. De 17-jarige Orlando werd maandagavond dood gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg. Hij was vorige week zondag niet thuisgekomen na een afspraak.

Weer: Afwisseling van wolkenvelden en zon, grotendeels droog. Nog steeds een krachtige oostenlijke wind. Het blijf koud: de temperaturen liggen rond de -1.

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.