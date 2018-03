Goudse verdacht van bedreiging politiechef: vrouw schreef 2,5 duizend stalkingsmails

GOUDA - Een 45-jarige vrouw uit Gouda wordt ervan verdacht dat zij korpschef Erik Akerboom en zijn vrouw heeft bedreigd. De Goudse zou tussen mei en november vorig jaar zo'n 2500 mails hebben verstuurd naar Akerboom; hij kreeg er soms 50 per dag.

In de mails bedreigt zij Akerboom en zijn vrouw: 'Kom niet meer in mijn buurt Erik, want ik breek jou echt door.' Ook schrijft ze:'Nee, ik geef je geen dag extra meer. Kan ik je doden of gewoon wachten net als je voorganger?'

Komende woensdag staat de vrouw voor de rechtbank in Den Haag. Het gaat om een voorbereidende zitting.